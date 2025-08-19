Jordania reintroducirá el servicio militar obligatorio

De cara al año próximo, el gobierno de Jordania anunció que reintroducirá el servicio militar obligatorio, con el fin de “reforzar la identidad nacional y formar el carácter” de los jóvenes. El ministro de Comunicación y portavoz del gobierno, Mohamed Momani, aseguró en una rueda de prensa junto al portavoz de las Fuerzas Armadas jordanas, Mustafa Hiyari, que este nuevo programa constará de dos modalidades, una militar, la mayor parte del programa, y una teórica. Se tendrán que incorporar las personas nacidas en 2007 y quienes cumplan 18 años antes del 1 de enero del año que viene, con una primera fase de 6.000 hombres jordanos en tres rondas de 2.000 reclutamientos trimestrales. El primer ciclo del llamado Programa de Servicio Nacional comenzará el 1 de febrero y cada año habrá tres ciclos, cada uno de ellos de tres meses de duración.