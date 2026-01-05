Trump amenazó a la vicepresidenta venezolana

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en una entrevista con medios locales que si la vicepresidenta y actual presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, no “hace lo correcto” acabará “peor que Nicolás Maduro”, preso en Nueva York tras la operación militar y policial llevada adelante por las fuerzas estadounidenses. “Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, aseguró el líder republicano.

Asimismo, Trump también matizó su postura contra los cambios de régimen y la construcción de país. “Reconstruir allí y cambiar el régimen, como lo quieras llamar, es mejor que lo que tenemos ahora, no podía ser peor”, dijo en referencia a Venezuela. “Reconstruir en el caso de Venezuela no es algo malo”, insistió.

Por lo pronto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, tendrán este lunes su primera audiencia en Estados Unidos ante un tribunal federal de Nueva York. De acuerdo al portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan al mediodía, hora local. Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

Bajo este contexto, cientos de chavistas se concentraron este domingo en el centro de Caracas en una gran marcha para exigir la libertad de Maduro, y su esposa. Con banderas de Venezuela en mano y algunos de ellos vestidos de blanco, los chavistas denunciaron el que califican de “secuestro” del mandatario y la primera dama, al tiempo que lanzaron arengas en defensa de la “revolución” y la “independencia” de su país. En la manifestación participaron varios dirigentes oficialistas como Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, la magistrada Tania Díaz y la hija del fallecido gobernante Hugo Chávez, Rosa Inés Chávez, presidenta del Instituto Nacional de Parques de Venezuela.

La posición del resto del mundo

En un comunicado que no menciona explícitamente a Estados Unidos, los gobiernos de España, Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay rechazaron ayer “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”, en referencia a los bombardeos de Washington y la captura del presidente Maduro. Los seis países señalaron que esas acciones “contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados”. A su vez, en un comunicado firmado por 26 de sus 27 países miembros (solo se abstuvo Hungría), la Unión Europea instó a la “calma y la prudencia” de todos los actores para “evitar una escalada” y asegurar una “solución pacífica” a la crisis en Venezuela. El bloque señaló que, en repetidas ocasiones, ha indicado que Maduro, capturado por Estados Unidos, “carece de legitimidad”, pero que una transición democrática en el país debe respetar “la voluntad” del pueblo venezolano y “la soberanía” de la nación. Además recordó que “bajo todas las circunstancias, los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU debe mantenerse”. El texto, redactado por la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas, añade que la Unión Europea está en “contacto” con Estados Unidos y “socios regionales e internacionales” para “facilitar un diálogo con todas las partes involucradas, que lleve a solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica de la crisis, encabezada por los venezolanos”.