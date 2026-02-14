La ONU acusó a Trump de “desmantelar” el sistema alimentario y sanitario de Cuba

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció que Estados Unidos está incumpliendo la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba y causando el “desmantelamiento” del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

“Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internacional porque las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país”, expresó la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

Con este llamado, la ONU busca que tanto EE. UU. como otros Estados retiren las sanciones impuestas. "Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los derechos humanos", remarcó el alto comisionado de la organización para los derechos humanos, Volker Türk.

Según los datos del organismo, “en Cuba, más del 80% de los equipos de bombeo de agua dependen de la electricidad, y los cortes de electricidad están socavando el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene. La escasez de combustible ha interrumpido el sistema de racionamiento y la canasta básica regulada de alimentos, y ha afectado a las redes de protección social (comida escolar, hogares maternos y residencias de ancianos), afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. Los cortes de electricidad también afectan las comunicaciones y el acceso a la información”.

La ONU también enfatizó que las sanciones estadounidenses impiden que el propio Estado cubano cumpla con su obligación de atender las necesidades de los más vulnerables, aunque recalcó que corresponde a las autoridades hacer lo posible para que haya una medicación y una desescalada de este enfrentamiento.

La administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba tras su ataque a Venezuela del pasado 3 de enero. Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren a la isla el petróleo que necesita para hacer funcionar su sistema energético.

El boicot a la llegada de petróleo limita también las propias actividades de las agencias de la ONU en Cuba, como la ayuda a la población afectada por el paso del huracán Melissa del pasado octubre.