Fuertes lluvias en Colombia dejan más de 20 muertos

Un total de 22 muertos y al menos 140.000 damnificados son hasta ahora las cifras que dejan las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. Febrero, que suele ser un mes de tiempo seco, este año ha estado marcado por el agua. Los departamentos caribeños de Córdoba y Sucre han sufrido fuertes lluvias en los últimos días por la convergencia de varios fenómenos climatológicos, entre ellos un frente frío que ha impactado el Caribe. “En un día cayó la lluvia que se esperaba para todo un mes”, explicó la directora del Ideam, la entidad encargada de monitorear el clima, Ghisliane Echeverry.

El presidente Gustavo Petro alertó que las lluvias registradas en Córdoba superan cualquier antecedente histórico, y que estarían asociadas a frentes fríos árticos y podrían repetirse en los próximos días, por lo que insistió en la necesidad de levantar la suspensión de la emergencia económica para atender la crisis humanitaria y material. Petro fue enfático al señalar que la tragedia no solo es natural, sino también política, al responsabilizar a líderes regionales y nacionales por el manejo de los recursos y la entrega de ayudas. Por otro lado, el presidente también subrayó que la emergencia golpea tanto al campo como a las ciudades.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) envió en las últimas horas más de 10 toneladas de alimentos a Montería, la capital departamental de Córdoba, desde donde serán llevadas luego a otros municipios donde las inundaciones han causado estragos. La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, manifestó en la plataforma X que la Ungrd también apoya “labores de rescate, evacuaciones, y alojamientos temporales en los municipios más afectados”. “Se adelantan labores de rescate, transporte de ayudas humanitarias, distribución de agua potable y entrega de alimentos, frazadas, colchonetas y kits de aseo, en coordinación con entidades del Gobierno Nacional, organizaciones solidarias y ciudadanía comprometida”, detalló.