El gobernador de California declaró el “Día de Bad Bunny” por el Super Bowl 2026

Horas antes del Super Bowl 2026, California fue escenario de un anuncio tan inesperado como simbólico. Gavin Newsom, gobernador del estado, declaró oficialmente el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”, un reconocimiento que se extenderá a lo largo de toda la jornada del evento deportivo más visto del mundo.



La noticia fue comunicada a través de la oficina de prensa del mandatario demócrata, donde se destacó el impacto cultural del cantante y compositor puertorriqueño, así como su aporte a la difusión del idioma español y la identidad latina en Estados Unidos.

En el comunicado, Newsom remarcó su interés personal por la cultura de Puerto Rico y el alcance global del artista conocido como “Benito”.



El homenaje llega en un momento clave de la carrera de Bad Bunny. Este domingo 8 de febrero, el músico se covirtió en el primer artista latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl, un hito histórico para la NFL y para la música latina. Además, fue la primera vez que un espectáculo completo en español forma parte del evento deportivo más importante de Estados Unidos.



El show tuvo lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, ante una audiencia global estimada en más de 120 millones de espectadores, consolidando a Bad Bunny no solo como una figura central de la música contemporánea, sino también como un símbolo cultural que trasciende fronteras.



