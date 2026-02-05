Choque de dos barcos en Grecia deja al menos 14 muertos

Al menos 14 personas perdieron la vida en las últimas horas luego de una colisión entre dos barcos en Grecia. El choque se dio entre un barco de la guardia costera griega y una embarcación que transportaba migrantes en el mar Egeo. Las autoridades griegas no ofrecieron mayores detalles sobre cómo se produjo el accidente, que ocurrió frente a la costa de la isla de Quíos, cerca de la frontera con Turquía. Además, dos miembros de la guardia costera fueron trasladados al hospital y 24 migrantes fueron rescatados, según las autoridades. Por otro lado, siete niños y una mujer embarazada se encuentran entre los heridos.

Se trata de la tragedia más reciente de un barco de migrantes en la región del Mediterráneo. Cada año, un gran número de personas intenta cruzar esta ruta marítima para llegar a Europa. Sin ir más lejos, a principios de diciembre pasado, 17 personas fueron halladas muertas tras el naufragio de la embarcación frente a Creta, y otras 15 fueron dadas por desaparecidas. La agencia de la ONU para los refugiados dijo en noviembre que más de 1.700 personas murieron o desaparecieron en 2025 en las rutas migratorias hacia Europa en el Mediterráneo y en el Atlántico, frente a la costa de África occidental.