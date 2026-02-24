Madagascar padece el paso del ciclón Gezani

El número de muertos por el impacto del ciclón tropical Gezani en la zona oriental de Madagascar se elevó de 59 a 62 en las últimas horas. La ciudad más afectada es Toamasina, la segunda más grande de Madagascar, donde el ciclón tocó tierra con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, lo que provocó daños en el 80% de la ciudad. El temporal, que desató ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, además de dejar al menos 62 muertos, provocó 15 desaparecidos y 804 heridos. Casi 500.000 personas se vieron afectadas en siete regiones y 29 distritos, lo que representa unos 105.000 hogares, donde las autoridades desplegaron 48 centros para asistir a la población. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en África cifró en 16.000 el número de personas desplazadas.