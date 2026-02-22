La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo

La Sagrada Familia, la emblemática basílica diseñada por Antoni Gaudí en Barcelona, alcanzó en las últimas horas una altura histórica y se consolidó como la iglesia más alta del mundo, tras la instalación de la pieza final en su torre central dedicada a Jesucristo.

La pieza instalada mide 4,5 por 4,5 por 4,9 metros y forma parte de la gran cruz tridimensional que corona la torre principal. Aunque la estructura exterior queda concluida, los trabajos en el interior de la torre continuarán durante 2027 y 2028.

La torre presenta 12 caras y alcanza una altura total de 172,5 metros. Su construcción por niveles de paneles comenzó en octubre de 2018, a 85 metros de altura, mediante un sistema de piedra tesada que combina piedra y acero. Desde su cuenta de X, la Sagrada Familia comunicó: “Se ha colocado el brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un hito que completa la construcción exterior de la torre más alta del Templo. Esta instalación completa el conjunto de las seis torres centrales de la Sagrada Familia”.

Con esta elevación, el templo no solo se transformó en el edificio más alto de Barcelona, sino que también superó en altura a la iglesia de Ulm, en Alemania, que hasta hace poco ostentó el récord mundial.