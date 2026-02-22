Al menos 50 muertos y varios secuestrados en el noroeste de Nigeria

Un nuevo ataque de hombres armados en el noroeste de Nigeria dejó al menos 50 muertos y un número todavía no concretado de secuestrados en el estado de Zamfara, escenario de constantes asaltos de los llamados “bandidos”, grupos criminales especializados en el secuestro, el robo y la extorsión.

El asalto tuvo lugar en la aldea remota, que cuenta con “pocas vías de acceso”, declaró el portavoz de la Policía de Zamfara, Yazid Abubakar. Y añadió: “Por el momento, se ha restablecido la normalidad en la zona”.

Hamisu Faru, legislador local que informó que el número de muertos ascendía a 50, sostuvo que “los bandidos provenían del bosque de Gando. Sitiaron Dutse Dan Ajiya y abrieron fuego indiscriminado, matando a cualquier residente que intentara huir”.

Los grupos armados están ubicados principalmente en zonas boscosas que abarcan los estados de Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi y Níger, y utilizan estos escondites para lanzar repetidos ataques contra las comunidades circundantes.

Zamfara, al igual que muchos estados del norte de Nigeria, se enfrenta a una inseguridad persistente impulsada por bandas armadas conocidas localmente como “bandidos” que asaltan aldeas y secuestran a residentes, junto con una creciente amenaza yihadista.

La masacre en Zamfara eleva a más de 80 los muertos en ataques ocurridos desde el miércoles en el noroeste de Nigeria después de que ese día otro ataque de la misma naturaleza dejara 33 ganaderos muertos en el estado de Kebbi.