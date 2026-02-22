Trump volvió a aumentar los aranceles globales tras el fallo de la Corte

Donald Trump anunció ayer que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos del 10 por ciento al 15 por ciento con efecto inmediato, en respuesta al importante revés que la Corte Suprema le propinó el día anterior a su agresiva política comercial.

En sus redes sociales, Trump afirmó: “Como presidente de Estados Unidos de América, procederé, con efecto inmediato, a elevar el arancel global del 10 por ciento aplicado a los países, muchos de los cuales han estado “estafando” a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel máximo permitido y legalmente validado del 15 por ciento”.

El viernes, la corte dictaminó por seis votos a tres que la agresiva estrategia de Trump para imponer aranceles a las importaciones de todo el mundo no estaba permitida por la ley.

Trump se excedió en su autoridad al imponer aranceles a sus socios comerciales utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa), reservada para emergencias nacionales.

Tras la decisión de 6 a 3, Trump arremetió contra la Corte Suprema, calificó el fallo de “profundamente decepcionante” y añadió que se avergonzaba de los jueces que fallaron en contra de sus aranceles, entre ellos los nombrados por él mismo.

Trump tiene ahora un plazo de cinco meses para, como él mismo ha comentado en el mensaje, “determinar y anunciar nuevos aranceles legalmente permitidos” para que “América siga siendo más grande que nunca”.

Los aranceles son la herramienta principal de Trump para presionar a socios comerciales, forzar pactos más beneficiosos y recaudar fondos con los que promete bajar el déficit.

Con esta nueva ofensiva tarifaria, Trump busca retomar la iniciativa política de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde las encuestas advierten que los republicanos podrían perder el control de al menos una de las cámaras.