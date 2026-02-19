Rusia instó a Estados Unidos a terminar el bloqueo a Cuba

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, llamaron al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval de la isla caribeña. “Estamos prestos a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país”, comentó Rodríguez desde Moscú. Rodríguez, cuya visita no se había anunciado, también fue recibido ayer por el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar la crisis energética en la isla debido al embargo estadounidense. Tras su reunión con Lavrov, el canciller cubano aseguró que pese a las presiones de Washington, La Habana defenderá su soberanía e independencia y mantendrá su rumbo “inalterable”.

Rodríguez criticó la política de la Casa Blanca en relación con la isla, que ha sido declarada como una amenaza a la seguridad estadounidense, y también en lo que respecta a otros países, lo que “amenaza el multilateralismo” y las Naciones Unidas. En cuanto a las relaciones con Rusia, las describió como “históricas, fraternas, especiales y estratégicas” y se mostró convencido de que la cooperación continuará “por encima de cualquier circunstancia” y los objetivos planteados serán alcanzados.

Por su parte, Lavrov aseguró que Rusia, junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hace un llamamiento a Estados Unidos para que “muestre sentido común” y “se abstenga de los planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad”. “Quisiera reiterar que son absolutamente inaceptables las acciones de Estados Unidos, que emitió un decreto especial declarando a Cuba una amenaza”, remarcó al respecto.