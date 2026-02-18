México rechazó formar parte de la Junta de Paz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el día de ayer que el país enviará a su embajador ante Naciones Unidas como “observador” a la Junta de Paz convocada por Estados Unidos, y explicó su negativa a unirse por la necesidad de incluir a todas las partes en procesos de paz con Oriente Medio. “En este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, Palestina, dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, es importante la participación de ambos Estados, de Israel y de Palestina. Y no está planteado así en el encuentro”, sostuvo.

La Junta de Paz, creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver conflictos mundiales, busca supervisar la aplicación del plan de 20 puntos del mandatario con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás. “Nos invitaron a que fuéramos como observadores, que si no íbamos a participar, fuéramos como observadores y con el canciller tomamos la decisión de que fuera nuestro embajador en Naciones Unidas como observador”, apuntó la mandataria.

La Casa Blanca indicó en enero que al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte del organismo. El mayor número de países corresponde a la región de Oriente Medio y Asia occidental, con Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Catar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.