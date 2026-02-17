Irán asegura tener “iniciativas reales” para dialogar con Estados Unidos

Irán afirmó el día de ayer que llega a la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra, que se celebrarán esta jornada, con “iniciativas reales” para alcanzar un acuerdo “justo y equilibrado”. De igual manera, aseguró que no se rendirá ante las amenazas de Washington.

“He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas”, declaró el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, sin detallar cuáles son sus iniciativas. Araqchi, quien llegó ayer a Ginebra acompañado de un equipo negociador que incluye representantes políticos, jurídicos, técnicos y económicos, informó que mantuvo una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, junto con especialistas nucleares iraníes, con el fin de abordar cuestiones técnicas detalladas. Este encuentro tuvo lugar en medio de los llamamientos de Grossi para que Teherán permita la inspección de sus instalaciones atómicas atacadas en la guerra de 12 días en junio por Israel y Estados Unidos, a lo que Irán se ha negado hasta ahora.

El jefe de la diplomacia iraní también informó que hoy se reunirá con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, quien ejerce de mediador en las negociaciones nucleares, antes de iniciar las conversaciones indirectas con Washington.

Vale recordar, que durante el pasado fin de semana, el viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht Ravanchi, anunció en una entrevista con la cadena británica BBC, en Teherán, que si Estados Unidos es sincero se puede alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Para ello, Ravanchi sostuvo que hay que centrarse en la cuestión nuclear, aunque descartó cualquier discusión sobre el enriquecimiento cero, como exigen las autoridades estadounidenses, y tachó de indiscutible la limitación del programa de misiles balísticos de Irán.