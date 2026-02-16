Esta semana habrá una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos

Irán confirmó ayer la celebración de una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra para el día de mañana, después de las especulaciones de medios estadounidenses al respecto. El viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, anunció en una entrevista con la cadena británica BBC, en Teherán, la continuación de las negociaciones mañana, y afirmó que “la pelota está en el campo de Estados Unidos” y que, “si es sincero”, se puede alcanzar un acuerdo. “Si se quiere un acuerdo, hay que centrarse en la cuestión nuclear”, afirmó Takht-Ravanchi, quien descartó el enriquecimiento cero en Irán, como han exigido las autoridades estadounidenses, pero reiteró que Teherán está dispuesto a “examinar compromisos” sobre su programa nuclear, “siempre que Washington también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones”.