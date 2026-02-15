Rusia y Ucrania reanudan sus negociaciones en Ginebra

Rusia y Ucrania celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Ginebra, Suiza, los días 17 y 18 de febrero.

Según anuncios tanto de Moscú como de Kiev, este es el siguiente paso en las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto de cuatro años entre los dos países.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que las próximas conversaciones continuarán en un marco trilateral con la participación de Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Posteriormente, un asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, también confirmó que Kiev se estaba preparando para las próximas conversiones.

Las conversaciones se desarrollan en un marco de intensos combates a lo largo de la línea del frente, que abarca aproximadamente 1.250 kilómetros. Se han reportado bombardeos rusos constantes en áreas civiles de Ucrania y ataques ucranianos casi diarios utilizando drones de largo alcance contra objetivos en Rusia.

Intentos anteriores de alcanzar un consenso por parte de Estados Unidos no han tenido éxito, como se evidenció en las últimas rondas de negociaciones realizadas en Abu Dabi, donde no se lograron resolver temas complicados como el futuro del Donbás, una región industrial de Ucrania ocupada mayormente por fuerzas rusas.