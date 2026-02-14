Abatieron a un hombre que intentó acuchillar a un policía en el Arco del Triunfo

Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar a gendarmes en el Arco del Triunfo de París, uno de los puntos más turísticos de la capital francesa, y fue reducido a tiros por los agentes, informaron las autoridades y los medios locales.

La Fiscalía Antiterrorista indicó mediante un comunicado que asumió la investigación preliminar del ataque.

“Un hombre intentó agredir con un cuchillo a miembros de la Gendarmería, incluyendo a miembros de la banda (de música) que se preparaban para la ceremonia diaria ante la tumba del Soldado Desconocido en homenaje a la Primera Guerra Mundial”, declaró el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez. El funcionario aseguró que “este individuo intentó quitarle la vida a un gendarme.

El atacante, que fue herido por disparos de otro oficial para detener la agresión, falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas, según confirmó la Fiscalía Antiterrorista de Francia.

Tras los disparos, se estableció un amplio cordón de seguridad en la zona, al tiempo que el monumento fue cerrado al público y se desplegó un importante operativo policial.

Las autoridades trabajan actualmente en dos líneas principales de investigación: determinar si el hombre planeó el ataque con fines terroristas o si padecía problemas de salud mental.