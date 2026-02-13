La Cámara Baja de EE. UU. votó en contra de los aranceles a Canadá

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó una resolución para poner fin a los aranceles punitivos impulsados por el expresidente Donald Trump contra productos canadienses, en una señal de fuerte tensión interna dentro del Partido Republicano,

Con 219 votos a favor y 211 en contra, los legisladores aprobaron una resolución destinada a poner fin a las medidas comerciales aplicadas bajo el argumento de una “emergencia nacional”.

El impulsor de la resolución, el demócrata Gregory Meeks, sostuvo que las tarifas comerciales perjudicaron la relación bilateral con Canadá y encarecieron productos para consumidores y productores estadounidenses.

La iniciativa, impulsada en una Cámara controlada por los republicanos, representa un revés político para el mandatario.

La Administración Trump argumenta que el flujo ilícito de drogas desde Canadá representa una amenaza "inusual y extraordinaria" para Estados Unidos, lo que justificaría la imposición de aranceles sobre productos que no califican para el tratamiento preferencial bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el proceso de votación, el jefe de Estado intervino a través de sus redes sociales con una advertencia directa a sus correligionarios: amenazó con que cualquier republicano, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, que se opusiera a los aranceles enfrentaría “graves consecuencias” en las próximas elecciones.

Además, defendió la política arancelaria al sostener que las medidas “nos han dado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio”.

El proyecto ahora se dirige al Senado, donde los republicanos también tienen mayoría, lo que reduce las posibilidades de que se convierta en ley.