Repudio en Australia con la llegada del presidente israelí

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, afirmó que estaba “devastado” por las escenas de enfrentamientos durante una manifestación en Sidney contra la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, aunque defendió las acciones de la policía en los hechos. Según los reportes, al menos 27 manifestantes fueron arrestados durante las protestas, incluidos 10 por agredir a las fuerzas del orden,que la policía disolvió utilizando gases lacrimógenos.

“Los australianos quieren dos cosas. No quieren que se traiga el conflicto aquí. Quieren que cesen las matanzas, ya sean de israelíes o palestinos, pero no quieren que se traiga el conflicto aquí”, sostuvo Albanese. En su visita de cuatro días, Herzog busca consolar a la comunidad judía de Australia tras la matanza de 15 personas que celebraban la fiesta de Janucá en diciembre en la famosa playa de Bondi, en Sidney. El día de ayer por la mañana, Herzog se reunió con estudiantes de una escuela judía en los suburbios de Sídney, y más tarde se encontró con las familias de las víctimas del mencionado ataque de Bondi, el más mortífero contra los judíos desde el de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.