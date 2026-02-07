Nuevo ataque estadounidense contra una supuesta narcolancha

Estados Unidos volvió a atacar en aguas cercanas a Latinoamérica. Al menos dos personas murieron luego de que las fuerzas del país dirigido por Donald Trump embistieran una embarcación que supuestamente trasladaba drogas, en el Pacífico oriental, cerca a Colombia.

Washington aseguró que se trataba de un navío operado por “Organizaciones Terroristas Designadas”, aunque no ha mostrado pruebas de que las personas que se transportaban en la embarcación trasladaran drogas como asegura. Esta fue y es una dinámica que ha repetido desde que inició su despliegue naval en el Caribe en agosto de 2025, posteriormente extendido al Pacífico oriental, y que desde septiembre inició ataques en los que dejó más de 100 personas muertas. “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, aclararon las autoridades estadounidenses. De igual manera, es valioso mencionar que la frecuencia de estas embestidas en el Caribe y Pacífico oriental ha disminuido desde el pasado enero, cuando Estados Unidos lanzó ataques contra varias ciudades de Venezuela, que terminaron con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

El suceso, que tuvo lugar cerca de Colombia, cobra más relevancia aún dado que se da a tan solo días del encuentro entre los mandatarios Petro y Trump. “Si hay un país que lucha de forma efectiva contra las drogas es Colombia”, había confirmado el mandatario colombiano.