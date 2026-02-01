Liberaron 3 millones de archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la última tanda de los archivos del caso del delincuente sexual, Jeffret Epstein. Se trata de tres millones de archivos que incluyen videos y fotos, que abren una ventana a una horrible red de abuso de menores y trafico sexual.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, informó que los archivos, publicados en el sitio web del Departamento de Justicia, incluyen 2.000 videos, 180.000 imágenes y millones de páginas de registros que involucra a empresarios, líderes políticos y famosos de todo el mundo.

Blanche resaltó que los archivos “incluyen grandes cantidades de pornografía comercial e imágenes que fueron incautadas de los dispositivos de Epstein, pero que él no tomó, ni tampoco alguien de su entorno”. De hecho, para acceder a la web del Departamento de Justicia en la que están todos los documentos hay que confirmar que eres mayor de edad.

Entre los informes revelados, aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habría participado de fiestas junto a miembros del Cártel de Sinaloa. También mencionados junto al mandatario figuras como Elon Musk y sus hijos, Ivanka y Eric Trump.

La nueva publicación surge en medio de acusaciones de ocultamiento de información sensible para encubrir al mandatario, quien se opuso en reiteradas veces a que fueran publicados documentos sobre el tema.

Dichos textos que mencionan al jefe de Estado norteamericano incluyen los testimonios de las víctimas. Uno de los más desgarradores es el de una mujer, quien por entonces tenía 13 años cuando fue agredida por el magnate.

“Nos llevaron a habitaciones y nos obligaron a practicarle sexo oral a Donald J. Trump y a permitir que nos penetrara. Tenía 13 años cuando me violó. Ghislaine Maxwell -esposa y cómplice de Epstein- también estaba presente”, afirmó en su testimonio. Su nombre aparece censurado como parte de la política de cuidado a las víctimas.

“Donald Trump organizaba fiestas en Mar-a-Lago con las que llamaba 'las chicas del calendario'. Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba. Medía la vulva y la vagina de las niñas introduciéndoles un dedo para medir su estrechez. Los invitados eran hombres mayores, entre ellos Elon Musk, Ivanka Trump y Eric Trump. También participó Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente”, detalla otra de las pruebas.

Dentro de estos nuevos documentos publicados se destaca un correo electrónico fechado en el año 2013, enviado por el empresario Elon Musk a Epstein. El día 13 de diciembre, el magnate sudafricano le indica que durante esas vacaciones se encontrará en el área de St Bart, y le pregunta a Epstein si ese es “un buen momento para visitarle”.

En estos archivos se ve también implicado Howard Lutnick, actual secretario de Comercio estadounidense. Otro de los puntos que generó impacto fue la aparición de imágenes de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés. En las fotografías incluidas en los archivos, se lo ve aparentemente agachado sobre una mujer.

Vale recordar que Epstein se suicidó en la celda en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.