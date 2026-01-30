Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos

La capa de nieve en Moscú alcanzó ayer los 62 centímetros después de tres días de intensa nevada en todo el centro de la parte europea de Rusia.

Los especialistas del Centro Meteorológico de Rusia registraron esa medición en la estación de Túshino, en el noroeste de la capital rusa y se espera que en los próximos días las temperaturas desciendan de nuevo por debajo de los 20 grados bajo cero a altas horas de la noche.

“Para el 29 de enero, en la estación del Observatorio [...] se han registrado casi 92 milímetros de precipitación, lo que ya supone el valor más alto de los últimos 203 años”, señaló Mijaíl Lokoshchenko, jefe del Observatorio Meteorológico de la Universidad Estatal de Moscú e investigador principal del Departamento de Meteorología y Climatología de la Facultad de Geografía.

La nevada excepcional transformó los hábitos de los 13 millones de habitantes, que enfrentaron retrasos masivos en trenes de cercanías y atascos prolongado.

Durante la madrugada se podían ver los camiones recogiendo la nieve en aceras, carreteras y paradas de transporte público, donde dificulta enormemente la entrada de los ancianos en los autobuses.

Las carreteras principales, incluida la Carretera de Circunvalación de Moscú, registraron demoras significativas durante las horas pico, mientras que los aeropuertos operaron con normalidad, aunque con algunos vuelos retrasados.

Además, los operarios en los tejados y las grúas se ocuparon estos días a romper los carámbanos —pedazos puntiagudos— de hielo para que no caigan sobre los viandantes con fatídicas consecuencias para su salud.

