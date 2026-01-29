Comenzó el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe

El día de ayer se dio inicio a la 2° edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Panamá, bautizado como el Davos latinoamericano, con la presencia de ocho dignatarios de América Latina y el Caribe y el objetivo de buscar nuevos caminos para la inserción de la región en el escenario global. Del encuentro participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, quienes comenzaron a llegar el pasado martes el país centroamericano. “Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas”, señaló José Raúl Mulino.