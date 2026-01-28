Tragedia en Colombia: 15 muertos en un accidente aéreo cerca de la frontera con Venezuela

Un avión comercial de la aerolínea estatal Satena se estrelló este miércoles 28 de enero de 2026 en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, dejando un saldo de 15 personas fallecidas y ningún sobreviviente, confirmaron las autoridades.

La aeronave, un Beechcraft 1900D con matrícula HK-4709, operado por la empresa Searca para Satena, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña en el departamento de Norte de Santander, en el noreste del país.

El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta hacia el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña alrededor de las 11:42 a.m. (hora local), con 13 pasajeros y 2 tripulantes a bordo. Según la información oficial, la aeronave perdió contacto con el control de tráfico aéreo alrededor de las 11:54 a.m., minutos antes de su aterrizaje programado.

Los restos de la nave fueron finalmente localizados en una zona montañosa del sector rural de Curasica, en el municipio de La Playa de Belén. Campesinos que encontraron el sitio confirmaron a las autoridades que no había sobrevivientes entre los ocupantes.

Entre las víctimas se encontraban figuras políticas: el congresista colombiano Diógenes Quintero, quien ocupaba una curul de paz —una posición prevista en el acuerdo de 2016 con las FARC para garantizar la representación de las víctimas del conflicto armado— y Carlos Salcedo, candidato a ocupar una curul similar en las próximas elecciones, junto con sus respectivos equipos.

Las autoridades aeronáuticas y la Fuerza Aérea Colombiana activaron protocolos de búsqueda y rescate apenas se reportó la desaparición del avión y participaron en las labores de localización y recuperación del accidente.