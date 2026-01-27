Al menos 29 muertos por la histórica nevada en Estados Unidos

La gran tormenta de nieve que viene sacudiendo a Estados Unidos ya dejó un saldo fatal de al menos 29 muertos según los últimos reportes. Asimismo, provocó miles de vuelos cancelados y el corte del suministro eléctrico en más de un millón de casas. Sumado a esto, las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más. El estado de emergencia fue declarado en Washington y una veintena de estados.

El temporal ha dejado calles y rutas difícilmente transitables desde Texas, pasando por Oklahoma o Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York. Las temperaturas aún más bajas que se esperan en los próximos días, con mínimas en la costa Este que estarán en torno a los -4°C, mantienen a las autoridades alerta debido a la formación de gruesas capas de hielo y los efectos que tengan en servicios e infraestructuras básicas.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para al menos una docena de estados. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FCC) puso a disposición equipos de rescate y mercancías en numerosos estados, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que la gran tormenta ha provocado tan solo el pasado domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia del Covid en el 2020, con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos. A su vez, el político aclaró que “no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones”. “En los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez”, concluyó.