En las últimas 24 horas, China ha confirmado oficialmente una de las purgas más drásticas en su cúpula militar reciente: el Ministerio de Defensa anunció que los generales Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central y considerado el número dos del Ejército Popular de Liberación; y Liu Zhenli, jefe del Departamento de Estado Mayor Conjunto, están bajo investigación por “graves violaciones de disciplina y la ley”, un eufemismo habitual para corrupción, deslealtad o irregularidades. Zhang, aliado histórico de Xi Jinping desde la infancia familiar y uno de los pocos con experiencia real de combate, es la figura de mayor rango purgada hasta ahora, dejando la Comisión Militar Central reducida prácticamente a solo Xi y un fiel supervisor de disciplina.

Medios como The New York Times, Reuters y The Washington Post lo describen como una consolidación absoluta del poder de Xi sobre las fuerzas armadas, en medio de una campaña anticorrupción que ya ha afectado a decenas de altos mandos desde 2012. Por otro lado, en redes sociales y medios opositores circulan rumores intensos de un intento de golpe de Estado contra Xi Jinping, con supuestos tiroteos entre tropas leales a Zhang y guardias presidenciales, detenciones masivas (hasta 3.000 militares y familias de los generales), movilizaciones de ejércitos regionales hacia Pekín y hasta un presunto atentado frustrado el anterior domingo en un hotel VIP. Algunos hablan de un “rescate” fallido o de un complot para derrocar al líder, pero ninguna fuente creíble ha verificado enfrentamientos armados, golpes o rebeliones; todo apunta más bien a que Xi ha anticipado y neutralizado cualquier disidencia potencial en el Ejército, profundizando su control en un contexto de tensiones económicas y preparativos sobre Taiwán. La diferencia entre hechos confirmados y especulaciones es clara, aunque la opacidad china alimenta las teorías. Y el tema de la corrupción es como otro invento de la comunicación china en el cual cualquier rival de Xi termina eliminado como “corrupto”.