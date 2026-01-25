Alex Honnold escaló sin cuerdas ni arnés los 508 metros del rascacielos Taipei 101, uno de los más altos de Asia, en una hazaña transmitida en vivo bajo el título Skyscraper Live.



El ascenso comenzó a las 9:00 de la mañana del domingo (hora local en Taipéi) y el escalador estadounidense alcanzó la cima en 1 hora, 31 minutos y 40 segundos, por debajo de las dos horas previstas para la transmisión.



Con 40 años, Honnold completó la escalada sin ningún tipo de protección y, una vez en lo más alto de la torre, se tomó una selfie para inmortalizar un logro que muy pocos –o quizá nadie más– podrían repetir.

Reconocido mundialmente por su estilo de escalada en free solo (sin cuerdas ni sistemas de seguridad), Alex Honnold es uno de los alpinistas más audaces de la historia. Saltó a la fama global en 2017 tras escalar sin protección la pared de El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, una de las paredes de granito más difíciles del mundo, hazaña retratada en el documental Free Solo, ganador del Oscar.

Su carrera se caracteriza por una combinación excepcional de fuerza física, precisión técnica y control mental, que lo convirtieron en una figura única dentro del montañismo y la escalada extrema.