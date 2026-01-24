Trump acusa al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis de “incitar la insurrección” tras el tiroteo de agentes de inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de “incitar la insurrección” mediante su retórica pública, después de que un hombre fuera abatido a tiros por agentes federales de inmigración durante un operativo en la ciudad.

Tanto Walz como el alcalde Frey han condenado el tiroteo y exigido el retiro de los agentes federales de inmigración del estado. El gobernador anunció, además, que Minnesota conducirá su propia investigación independiente, debido a la falta de confianza en la versión federal sobre el incidente.

Walz calificó la situación como “atroz” y criticó la operación como una especie de “ocupación federal” en la ciudad, mientras que las protestas en Minneapolis han continuado y en algunos casos derivado en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales.

El tiroteo y el contexto

El incidente ocurrió el sábado por la mañana en el sur de Minneapolis, donde agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza realizaban una operación en el marco de una amplia campaña de control migratorio ordenada por la administración Trump.

Las autoridades federales afirmaron que el hombre, identificado como Alex Pretti, de 37 años, estaba armado con una pistola semiautomática con dos cargadores adicionales y que se resistió violentamente a los agentes, lo que motivó que uno de ellos abriera fuego en defensa propia.

Sin embargo, fuentes locales y videos de testigos han generado controversia, ya que muestran una situación más compleja y han alimentado críticas hacia el accionar de los agentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte del altercado entre los agentes y los manifestantes que se habían congregado para protestar contra las redadas del ICE. En las imágenes, Pretti aparece participando de una manifestación y, según los registros, intenta intervenir para ayudar a una compañera que había sido derribada sobre la nieve por un agente. En ese momento, varios agentes federales se abalanzan sobre él, lo golpean y lo reducen al suelo antes de que se escuchen disparos.

Varios análisis de los videos sugieren que en los momentos previos al tiroteo él estaba filmando con su teléfono y no portaba el arma en su mano, lo que ha generado dudas sobre la versión oficial.

Las declaraciones de Trump

En una serie de publicaciones en su plataforma Truth Social, Trump defendió la actuación de los agentes federales, a los que llamó “patriotas”, y responsabilizó directamente a Walz y Frey por el clima de tensión en la ciudad.

“El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante”, escribió, criticando además la ausencia de fuerzas policiales locales para proteger a los agentes del ICE.

Trump también vinculó el episodio con acusaciones no verificadas de fraude y malversación de fondos públicos en Minnesota, afirmando que “lo que estamos viendo es un encubrimiento de este robo y fraude”.