Otro tren chocó contra una grúa en España

Un tren metropolitano chocó en las últimas horas con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia y dejó al menos seis “heridos leves”. Es el cuarto accidente ferroviario del país en menos de una semana: dos en Cataluña, la tragedia en Córdoba y el de ayer. “El tren no ha volcado ni descarrilado”, declaró un portavoz de los servicios de emergencia de Murcia. Las primeras llamadas sobre el accidente se recibieron poco después del mediodía, añadieron.

Se trata de una línea de ferrocarril de FEVE, que une Cartagena con Los Nietos y que circulaba con 16 pasajeros. Si bien por ahora se desconocen las causas del accidente, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega brindó detalles sobre el achoque. “Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta”, informó.

Por el siniestro, se activó un amplio operativo de emergencia. Al lugar acudieron dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil, quienes asistieron a las víctimas y aseguraron la zona

Vale recordar que el pasado domingo ocurrió la tragedia ferroviaria de Adamuz, Córdoba, donde murieron 43 personas. Una cifra de muertos que asciende y que se mantiene abierta mientras los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.