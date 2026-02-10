Estados Unidos volvió a capturar un petrolero

Las fuerzas estadounidenses capturaron en las últimas horas un petrolero en el Océano Índico que consiguió burlar el bloqueo impuesto por el presidente de ese país, Donald Trump, a los buques sancionados y huyó del Caribe. Un comunicado publicado en redes sociales no especifica si el buque tenía vínculos con Venezuela, cuyo gobierno enfrenta sanciones estadounidenses. “El Aquila II operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump sobre los buques sancionados en el Caribe. Huyó y nosotros lo seguimos. Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros”, señaló el Departamento de Guerra en la red social X.