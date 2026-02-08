Cuba implementa nuevas medidas para enfrentar el bloqueo de combustible

El gobierno cubano ha dado a conocer un nuevo conjunto de medidas para asegurar los servicios esenciales debido al endurecimiento del bloqueo económico por parte de Estados Unidos, que ha incrementado la dificultad para obtener combustible en la isla.

El vice primer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, explicó que este plan se centra en priorizar las actividades más necesarias y acelerar la adopción de energías renovables.

Pérez-Oliva Fraga precisó que el combustible disponible se destinará principalmente al suministro eléctrico, los hospitales y el agua, la defensa nacional y sectores clave para la obtención de divisas, mientras que se implementarán restricciones inmediatas en la venta de combustible a la población.

Asimismo, se reducirá la frecuencia de trenes y autobuses nacionales, se reorganizarán las rutas urbanas y se priorizarán los traslados de carga, estudiantes, personal médico y actividades económicas vitales.

La administración de Miguel Díaz-Canel impulsará el trabajo a distancia, mientras que el ciclo lectivo continuará con adaptaciones flexibles que priorizarán al nivel inicial y la enseñanza primaria, al tiempo que en el resto de los niveles escolares habrá clases semipresenciales.