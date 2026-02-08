Horror en Brasil: un alumno mató a puñaladas a su profesora frente a sus compañeros

La comunidad educativa de Brasil se encuentra conmocionada tras un brutal crimen que ocurrió en la madrugada de ayer, cuando docente universitaria, identificada como Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 años, fue asesinada a puñaladas por uno de sus alumnos en el interior de una facultad privada en Porto Velho, capital del estado de Rondônia.

La víctima era profesora del curso de Derecho Penal en el Centro Universitário Aparício Carvalho y también se desempeñaba como secretaria en la Policía Civil de Rondônia, un cargo administrativo dentro de la fuerza.

Según informaron medios locales, el ataque se produjo mientras la docente dictaba clases en un aula de la institución.

En circunstancias que todavía son materia de investigación, un alumno identificado como João Júnior, de 24 años, se levantó de su asiento, extrajo un arma blanca y la atacó con varias puñaladas delante de otros estudiantes.

Mattos fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital João Paulo II, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas.

La Policía Civil de Rondônia quedó a cargo de la investigación y trabaja para determinar el motivo del ataque. Si bien trascendieron versiones sobre posibles conflictos académicos previos, las autoridades aclararon que todavía no hay una hipótesis confirmada y que todas las líneas de investigación continúan abiertas.

Desde la universidad emitieron un comunicado expresando su profundo pesar por lo ocurrido y decretaron tres días de luto institucional.