Nuevos acuerdos entre Uruguay y China

El presidente chino, Xi Jinping, llamó a promover una “multipolarización” mundial “equitativa y ordenada” y una “globalización económica inclusiva” durante una reunión con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. Durante el encuentro, el mandatario del país asiático reafirmó que Pekín “concede siempre una gran importancia a las relaciones entre China y América Latina”, al tiempo que recalcó su apoyo a los países de la región “en la defensa de sus propios intereses de soberanía, seguridad y desarrollo”. “China está dispuesta a trabajar con Uruguay y los países de la región para impulsar de manera profunda y sustantiva la construcción de una comunidad de futuro compartido China-América Latina”, destacó Xi.

Tras la cumbre bilateral y la firma de acuerdos, Orsi participó de una ofrenda floral en el monumento a los Héroes Nacionales y de una visita al mausoleo de Mao Zedong, para reunirse posteriormente tanto con el primer ministro, Li Qiang, como con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji.

El encuentro entre Orsi y Xi se celebró en el Gran Palacio del Pueblo, y coincidió con el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. Además, el viaje también se produce en un momento de creciente interés estratégico de Pekín por América Latina, región en la que China ha reforzado su presencia diplomática, económica y, de forma más limitada, militar.

La visita de Estado se extenderá hasta el sábado e incluirá reuniones políticas, encuentros con empresarios, visitas académicas y actividades de promoción comercial, así como un desplazamiento posterior a Shanghái, donde la delegación uruguaya tiene previsto reunirse con autoridades locales y participar en un seminario de inversiones. Vale recordar, que China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, especialmente de productos agroindustriales como soja, carne bovina y celulosa. En el año pasado, el país asiático concentró cerca del 26% de las exportaciones uruguayas de bienes, según datos oficiales.