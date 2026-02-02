Israel ordena el fin de las operaciones de Médicos Sin Fronteras

Israel anunció el día de ayer que pondrá fin a las operaciones humanitarias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza después de que la organización benéfica se negará a proporcionar una lista de su personal palestino, una condición que MSF calificó de “pretexto” para obstaculizar la ayuda al territorio devastado por la guerra.

Vale recordar, que en diciembre, Israel había anunciado que impediría a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas MSF, trabajar en Gaza a partir del 1 de marzo, en represalia por no haber presentado información detallada sobre sus empleados palestinos, lo que provocó una condena generalizada por parte de las ONG y las Naciones Unidas. Las autoridades israelíes habían alegado anteriormente que dos empleados de MSF tenían vínculos con los grupos militantes palestinos Hamás y Yihad Islámica, lo que la organización benéfica ha negado rotundamente. MSF se había comprometido a principios de enero a compartir la lista de personal, pero finalmente se abstuvo de hacerlo, aseguró Israel.

Médicos Sin Fronteras afirmó que había intentado durante meses dialogar con las autoridades israelíes sobre la obligatoriedad de revelar la identidad de sus trabajadores, pero sus intentos fueron infructuosos. “Las autoridades israelíes están obligando a las organizaciones humanitarias a elegir entre exponer a su personal a riesgos o interrumpir la atención médica esencial para personas que la necesitan desesperadamente”, indicaron en un comunicado. Asimismo, la organización humanitaria detalló que no facilitó los nombres de sus empleados “porque las autoridades israelíes no proporcionaron las garantías para la seguridad del personal, proteger sus datos personales y mantener la independencia de la operación médica”. Por último, remarcó: “En un momento en el que se necesita urgentemente más ayuda humanitaria, ésta se está restringiendo en lugar de facilitarse”. De esta manera, sumó que se declaró abierta al diálogo con las autoridades israelíes para mantener sus servicios en Gaza.