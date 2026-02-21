Uruguay evalúa enviar ayuda a Cuba

El gobierno de Uruguay evalúa la posibilidad de enviar a Cuba alimentos como leche en polvo y arroz en medio de la crisis energética que atraviesa el país caribeño. Así lo mencionó el canciller de ese país, Mario Lubetkin, a la salida de su comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento y destacó que desde su país se trata de “dar alguna mano ante esta situación”. Lubetkin señaló que al gobierno lo contactaron agencias de Naciones Unidas especializadas en temas alimentarios y que la comunicación está en marcha.

Aclaró, no obstante, que este sería un gesto simbólico y una “señal de solidaridad de Uruguay, no con un país ni con un régimen”. Vale remarcar, que Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años, cuando Washington impuso un embargo a la isla.

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela del 3 de enero, que terminó concluyendo con el secuestro del mandatario Nicolás Maduro, el gobierno del presidente Donald Trump logró el bloqueo de los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial. Ante este contexto, el gobierno implementó un plan de emergencia y aplicó restricciones en múltiples sectores.