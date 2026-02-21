La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó los aranceles impuestos por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el día de ayer los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a nivel global, al amparo de una ley para emergencias nacionales. El alto tribunal rechazó así una de sus principales políticas con las que ha presionado a diversos países, en un fallo con importantes implicaciones para la economía mundial. Las encuestas ya habían revelado que los aranceles no son ampliamente populares entre los ciudadanos estadounidenses, en medio de una mayor preocupación de los votantes por los altos costos de vida.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática. El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) “no autoriza al presidente a imponer aranceles” y que excede su autoridad. Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio ni otras tarifas adoptadas bajo otras leyes comerciales y de seguridad, a las que podría recurrir para tratar de sostener los gravámenes anulados por la sentencia del máximo tribunal. Vale recordar, que Trump ya empezó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

El líder de la Casa Blanca ya había señalado que un fallo en su contra sería un duro golpe económico para el país. Sin embargo, la oposición legal abarcó todo el espectro político, incluyendo grupos libertarios y pro empresariales que suelen estar alineados con el Partido Republicano. Tras darse a conocer la noticia, Trump calificó la decisión de la Corte Suprema de “vergonzosa” durante una reunión privada con decenas de gobernadores, tanto republicanos como demócratas. Así, el mandatario también les dijo a los presentes que tiene un plan de respaldo para sostener su política arancelaria.