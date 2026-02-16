Estados Unidos busca que Europa sea un “aliado mayor” en la OTAN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país no rechaza que los miembros europeos de la OTAN desarrollen sus propias capacidades militares, ya que Washington no quiere países vasallos y dependientes, sino aliados fuertes. “No queremos que Europa dependa de nosotros; no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de los Estados Unidos”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense. Rubio afirmó que en una alianza integrada por países, cuanto más fuertes sean sus miembros, más fuerte será la alianza, y por eso afirmó que Estados Unidos no ve mal que otras naciones tengan más influencia en la OTAN o mejoren sus capacidades militares. “Queremos que la alianza sea tan sólida que nadie se atreva jamás, nunca, a ponerla a prueba, que nadie se atreva a desafiarla. Por ello, vemos con buenos ojos cualquier medida que tomen los miembros individuales para fortalecer la alianza. Lo vemos como algo muy positivo”, aseguró.