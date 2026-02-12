México avanza hacia la semana laboral de 40 horas: el Senado aprobó la reforma





En un paso clave para la transformación del mercado laboral mexicano, el Senado aprobó la reforma que reduce la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas. La iniciativa, promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, establece un esquema de implementación progresiva que permitirá alcanzar la meta en 2030.

La propuesta contempla una reducción escalonada de dos horas por año hasta completar el nuevo límite de 40 horas semanales. De esta manera, el oficialismo buscó equilibrar el impacto en el sector productivo con una mejora paulatina en las condiciones laborales. Según estimaciones oficiales, más de 13 millones de trabajadores se verán beneficiados por la medida.

El proyecto representa uno de los compromisos centrales de la administración de Sheinbaum en materia laboral y se enmarca en una agenda que apunta a fortalecer derechos y mejorar la calidad de vida de los empleados. La reducción de la jornada es presentada como un mecanismo para fomentar el bienestar, reducir el desgaste físico y mental y promover una mayor conciliación entre la vida personal y el trabajo.

El avance en el Senado mexicano contrasta con el debate que actualmente atraviesa el Congreso argentino, donde la discusión sobre la reforma laboral gira en torno a cambios que, según sectores sindicales y opositores, implicarían un retroceso en las condiciones de los trabajadores. Mientras en Argentina la controversia se centra en la flexibilización y el costo laboral, en México la mayoría parlamentaria dio el primer paso hacia una disminución de la carga horaria.

Ahora, la iniciativa continuará su trámite legislativo hasta completar el proceso parlamentario y convertirse en ley. De concretarse en los plazos previstos, México se sumará al grupo de países que avanzan hacia jornadas laborales más reducidas como parte de una tendencia global que reconfigura la relación entre productividad y tiempo de trabajo.