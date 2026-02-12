Tiroteo en una escuela de Canadá deja al menos 10 muertos

Un tiroteo en una escuela de Columbia Británica, en Canadá, dejó ocho muertos, incluido el sospechoso, y otras dos personas fueron halladas muertas en una vivienda que se cree que está relacionada con el incidente. La Real Policía Montada de Canadá dijo que más de 25 personas resultaron heridas, incluidas dos con lesiones que ponen en peligro su vida, tras el tiroteo en la escuela secundaria Tumbler Ridge. Las autoridades también dijeron que los heridos fueron atendidos en el centro médico local, salvo las dos graves que fueron evacuadas en helicóptero.

Los agentes policiales continúan buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no haya más víctimas, a la par de descartar que haya otros sospechosos. Por lo pronto, tal como se mencionó, el supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas. “Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida”, sostuvo en el comunicado la Policía.

El premier de Columbia Británica, David Eby, describió el ataque como una “tragedia inimaginable”, expresando su profundo pesar por las vidas perdidas y el impacto devastador en la pequeña comunidad al oeste del país. Durante una conferencia de prensa, Eby afirmó que “nuestros corazones están en Tumbler Ridge” con las familias de las víctimas y aseguró que el gobierno provincial proporcionará todo el apoyo posible a los afectados en los próximos días mientras la región trata de superar este acontecimiento traumático.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró estar “devastado” y extendió sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas: “Estoy devastado por los terribles tiroteos de hoy en Tumbler Ridge, British Columbia. Mis plegarias y más profundas condolencias están con los familiares y los amigos de los que han perdido a seres queridos en estos actos de violencia”.