Tensión en Tailandia por un tiroteo

La Policía de Tailandia detuvo a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en una escuela del sur del país, donde tomó como rehenes a profesores y alumnos, con un saldo de al menos tres heridos, una mujer y dos adolescentes. El asaltante armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, en la provincia meridional de Songkhla, y realizó dos o tres ráfagas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó el Departamento de Relaciones Públicas de la policía provincial.

Alrededor de una o dos horas después, la Policía detuvo al sospechoso y anunció que la situación se encontraba “bajo control” y todos los rehenes “a salvo”, sin revelar el número de personas que habían quedado retenidas ni su estado. Ratsasart Chidchu, gobernador de la provincia de Songkhla, y la Policía provincial indicaron que el sospechoso no tenía antecedentes penales, y que, antes de irrumpir en la escuela, utilizó un cuchillo para atacar a un agente de policía y luego robó una pistola.

Es valioso mencionar, que Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por la población en general.