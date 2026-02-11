Las nevadas golpean fuerte en Japón

Las fuertes nevadas que han caído durante casi tres semanas en Japón causaron hasta el momento la muerte a 46 personas y heridas a otras 558, según datos facilitados por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. Las continuas tormentas de nieve desde finales de enero han sepultado las comunidades del norte y han provocado el caos en el tráfico, especialmente a lo largo de la costa que da al mar de Japón. La mayoría de las víctimas, 17, se registraron en la prefectura de Niigata, en el centro del país; seguida de las prefecturas norteñas de Akita, con nueve; Yamagata, Hokkaido, y Aomori con cinco; e Iwate, con un fallecido.

Según la Policía y las autoridades locales, muchos accidentes mortales se produjeron cuando montículos de nieve cayeron sobre los residentes desde los tejados o cuando las personas resbalaron mientras intentaban retirarla. En la ciudad de Aomori, en el norte del archipiélago, los residentes lidian con 1,3 metros de nieve, según la Agencia Meteorológica de Japón. Por su parte, la Agencia también advirtió a los habitantes del país sobre las fuertes nevadas y sus consecuencias en el tráfico, además del peligro de posibles avalanchas y cortes de circulación en algunos puntos del archipiélago.