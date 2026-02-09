El Pentágono rompió vínculos académicos con Harvard

El Pentágono cortará todos los vínculos académicos con la Universidad de Harvard, lo que pondrá fin a la educación militar, las becas y los programas de certificación, informó ayer el departamento de Guerra de Estados Unidos, en un comunicado. “Formamos guerreros, no progresistas”, justificó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

La medida es el último episodio de la pugna del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, con la prestigiosa institución educativa de la Ivy League, a la que acusa de promover la ideología woke, un término peyorativo utilizado por la derecha radical para las políticas de diversidad. “Durante demasiado tiempo, este departamento ha enviado a nuestros mejores y más brillantes oficiales a Harvard, esperando que la universidad comprendiera y apreciara mejor a nuestra clase guerrera”, explicó Hegseth. El Pentágono señaló que la ruptura de lazos comenzará en el año académico 2026-2027.