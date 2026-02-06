Estados Unidos e Irán se reunirán en Omán en medio de una tensión creciente

Estados Unidos e Irán se reunirán este viernes en Omán para retomar las conversaciones sobre el programa nuclear, en un clima de fuertes tensiones, advertencias de Washington y presiones internacionales para sostener el diálogo.

“Las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebrarán en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes”, detalló el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Las negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Washington condicionó la agenda para que se discutan, además del programa nuclear, el arsenal balístico y el apoyo iraní a grupos en la región. Tras versiones de tensión, el presidente Donald Trump reaccionó ante la prensa: “Yo diría que debería estar muy preocupado, sí, debería”.

En tanto, por el lado iraní, Araghchi, aseguró que un entendimiento es posible. “Trump dijo ‘no armas nucleares’ y estamos de acuerdo. Ese podría ser un muy buen acuerdo, siempre que haya un levantamiento de sanciones”, afirmó, mostrando una postura abierta al diálogo.

Vale resaltar que los países de la región —Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Catar y Omán— que no quieren una nueva guerra se han movilizado para pedir a Washington que mantenga las conversaciones.

Según reportes de la prensa estadounidense, la Casa Blanca aceptó mantener la reunión en Omán como un gesto hacia sus aliados, aunque sigue habiendo dudas sobre sus resultados.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dejó en claro que Estados Unidos busca un acuerdo más amplio, que incluya no solo el enriquecimiento de uranio, sino también los misiles balísticos, el apoyo iraní a grupos armados y la situación interna del país.

Rubio puntualizó: “Irán solo ha mostrado voluntad de discutir su programa nuclear, aunque no en los términos exigidos por EE. UU.: que la República Islámica acepte no enriquecer uranio en su propio territorio y exporte todas sus reservas ya enriquecidas fuera del país”.