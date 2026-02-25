Las fuertes lluvias golpean Brasil

Al menos 23 personas perdieron la vida y otras 47 se encuentran desaparecidas por las fuertes lluvias que ocurrieron en el sureste de Brasil. 16 de las víctimas mortales son de Juiz de Fora, el municipio más afectado por la tempestad, donde se han desalojado de sus hogares a cerca de 500 personas, mientras que los otros siete fallecidos se registraron en Ubá, según fuentes del Cuerpo de Bomberos. Efectivos de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de perros rastreadores, continúan movilizados en la búsqueda de personas desaparecidas. Las intensas precipitaciones de las últimas horas han causado numerosos deslizamientos de tierra, la caída de árboles y graves inundaciones en algunos barrios de Juiz de Fora, que posee alrededor de medio millón de habitantes. La situación “crítica” ha obligado a las autoridades locales a decretar el estado de calamidad pública y a pedir a la población que se resguarden en “puntos de seguridad”. El Ayuntamiento de Juiz de Fora ha suspendido, además, las actividades en los colegios municipales y ha habilitado tres de estos para albergar a los afectados.