Entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump

Los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entraron en vigor la jornada pasada con un 10%. Así, se trata de gravámenes de un 5% menos de lo prometido por el mandatario el sábado, debido a que no oficializó el aumento al 15% antes de este martes, para cuando ya estaban programadas las tasas aduaneras que anunció el viernes. Estos nuevos gravámenes fueron establecidos por el jefe de Estado bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio, que permite al presidente imponerlos nuevos por hasta 150 días para abordar déficits “grandes y graves” de la balanza de pagos y “problemas fundamentales de pagos internacionales”.

Esta medida del líder de la Casa Blanca llega como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que el pasado viernes invalidó los aranceles “recíprocos” que Trump impuso a decenas de países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (Ieepa), al justificarlo como una medida de “seguridad nacional”. En su sentencia, en un fallo de 6 a 3, los jueces del alto tribunal señalaron que el uso de la ley de poderes de emergencia, de 1977, por parte del presidente fue inconstitucional porque excedió su autoridad, al remarcar que estos aranceles deben ser aprobados por el Congreso.

A pesar de que la Corte Suprema derribó los amplios impuestos a las importaciones que Trump impuso con la IEEPA, la mayoría de los países aún enfrentan fuertes aranceles de Estados Unidos en sectores específicos. Vale recordar, que alegando amenazas a la seguridad nacional, Trump ha utilizado otra ley, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, para imponer gravámenes al acero, el aluminio, los automóviles, el cobre y la madera en todo el mundo.