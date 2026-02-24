Brasil y Corea del Sur potencian su relación

Corea del Sur y Brasil acordaron elevar su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, tras la cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y su homólogo brasileño, Lula da Silva. “Hemos decidido elevar nuestra relación bilateral a una asociación estratégica”, sostuvo el líder surcoreano. El mandatario explicó que el “Plan de acción cuatrienal Corea del Sur–Brasil” adoptado servirá como hoja de ruta integral en ámbitos como política, economía, cooperación práctica e intercambios entre ciudadanos. Entre los principales resultados de sus conversaciones destacó el impulso a la reanudación de las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, así como la firma de diez memorandos de entendimiento en sectores como pymes, salud, agricultura, espacio, defensa y aviación.

“Sobre las negociaciones de libre comercio entre Brasil y la República de Corea, discutimos caminos para retomar negociaciones interrumpidas en 2021”, indicó en la conferencia de prensa Lula, que viene de firmar con la India un acuerdo sobre tierras raras. Lee indicó que él y Lula coincidieron en que los beneficios de la cooperación económica “deben ser expandidos” a sus países vecinos. “Brasil es miembro clave del Mercosur. Reiteré la necesidad de relanzar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Corea y Mercosur, y el presidente Lula concordó”, manifestó Lee.

Lee destacó que el acuerdo de cooperación regulatoria en salud permitirá que los cosméticos surcoreanos, actualmente populares en Brasil, lleguen a un mayor número de consumidores. En agricultura, se suscribieron tres acuerdos enfocados en seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de la cooperación en tecnologías agrícolas de próxima generación, con miras a un desarrollo sostenible de las economías rurales. Por último, también se confirmó que ambos países impulsarán el intercambio estudiantil, la enseñanza del coreano en Brasil y la coproducción audiovisual.