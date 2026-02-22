Estados Unidos refuerza su poder militar en Medio Oriente

En las últimas semanas, Estados Unidos ha puesto en marcha el mayor despliegue militar en Medio Oriente de las últimas dos décadas.

La operación concentra recursos estratégicos en el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Mediterráneo oriental, con más de 160 vuelos C-17A y la presencia de dos portaaviones, destructores y un submarino nuclear.

En Jordania y Emiratos se suman escuadrones de F-15, F-35 y F-16, junto a aviones de inteligencia y guerra electrónica.

La tensión crece en el Estrecho de Ormuz, donde Irán probó el misil Sayyad-3G. Todo ocurre bajo la presión política de Donald Trump, que exige un acuerdo nuclear en menos de dos semanas, mientras Washington mantiene planes de ataque listos.