Importante brote de sarampión en México

México se encuentra atravesando un importante y preocupante brote de sarampión. Según los registros sanitarios, hay más de 10 mil casos confirmados. En los datos brindados por las autoridades sanitarias, se puede observar que la propagación del virus se encuentra distribuida en 362 municipios ubicados dentro de los 32 estados del territorio mexicano. El grupo de edad que reporta más transmisiones es de 1 a 4 años con 1.456 casos, seguido de los menores de edad en el rango de 5 a 9 años con 1.221 casos, así como los adultos entre 25 a 29 años con 1.128 casos.

El sector salud informó que hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones desde el inicio de la propagación del sarampión en febrero del año pasado, de las cuales cuatro se han registrado durante las primeras semanas del 2026. Ante el incremento de casos de sarampión, la institución de salud implementó diversas estrategias para reducir la propagación de este virus, el cual ha encendido alarmas en México y en distintas regiones del mundo. Como parte de estos protocolos, se pusieron en marcha campañas de vacunación para que toda la población tenga la oportunidad de aplicarse la dosis correspondiente, ya que es la forma más eficaz de disminuir el riesgo de contraer el virus. El llamado se dirige principalmente a niños y adolescentes, así como a personas de entre 20 y 49 años que no cuentan con inmunización o que tienen su esquema incompleto.