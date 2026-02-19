Maduro recibió una visita consular

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, y su esposa, Cilia Flores, recibieron una visita consular de un funcionario venezolano mientras permanecen en una cárcel de Nueva York a la espera de su próxima audiencia judicial, fijada para el 26 de marzo. Según una notificación de la Fiscalía y la defensa al juez, que apareció disponible el día de ayer en el archivo digital del caso, Maduro y Flores recibieron el pasado 30 de enero a “un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran”. El documento destaca que el juez Alvin Hellerstein ordenó a la Fiscalía, en la primera comparecencia de los acusados el pasado 5 de enero, que les facilitara el acceso a servicios consulares e informara al tribunal cuando así lo hiciera.

Vale recordar, que Maduro se declaró como “un hombre inocente” de los cargos de narcotráfico que la administración estadounidense de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Estados Unidos el pasado 3 de enero, y dijo ser un “prisionero de guerra”.