Cuba denuncia a Estados Unidos por el bloqueo de combustible

El Ministerio de Salud Pública de Cuba denunció, a través de los medios estatales, que más de 30 mil mujeres en estado de embarazo están enfrentando mayores riesgos debido al bloqueo del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, al suministro de petróleo, y por ende combustible, a la isla. Según indicaron, los cortes energéticos limitan los servicios médicos básicos.

El gobierno cubano resaltó las dificultades en el acceso de las gestantes a los ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y genéticos, para el diagnóstico oportuno de las malformaciones. Asimismo, el déficit energético limita la “movilización de las comisiones de atención a la morbilidad materna extremadamente grave y del neonato crítico, retraso en el esquema de la vacunación infantil, pone en riesgo la vida de los niños con necesidades especiales (ventilación domiciliaria, aspiración mecánica y climatización), entre otras problemáticas, como la muy escasa disponibilidad de transporte sanitario para la atención de casos de urgencias y emergencias”.

Además de las mujeres en estado de embarazo, La Habana destacó que esas afectaciones podrían impactar negativamente en más de 61.830 niños menores de un año de edad, que requieren de atenciones especiales en esa primera fase de la vida. Estos perjuicios a la salud materno infantil se suman a múltiples dificultades que encaran los ciudadanos del país, ya empobrecido, que ha dejado a sus habitantes en apagones más prolongados y obligado al cierre de hoteles y suspensión de vuelos de varias compañías aéreas dada la escasez de combustible para las aeronaves.

Vale recordar, que la crisis se agravó desde los ataques de Estados Unidos en suelo venezolano que terminaron con la captura del presidente Nicolás Maduro, hasta entonces fuerte aliado y mayor proveedor de combustible para la isla. Tras su traslado a Nueva York para responder por cargos de presunto narcotráfico, Washington forzó a Caracas a suspender la entrega de petróleo a Cuba y amenazó con mayores aranceles a cualquier país que decida suplir la cobertura energética para la isla.