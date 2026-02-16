Siguen los ataques israelíes en Gaza

El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió en las últimas horas a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás. La cifra final se da luego de los últimos bombardeos israelíes ocurridos durante el fin de semana. Cuatro de las víctimas fatales se registraron por un ataque que alcanzó tiendas de campaña de refugiados palestinos en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza, mientras que cinco personas murieron en Khan Younis, descritas como hombres jóvenes por medios locales.

Mahmoud Basal, portavoz de Defensa Civil en Gaza, indicó que aviones israelíes llevaron a cabo varias incursiones aéreas al amanecer del domingo contra la ciudad y sus alrededores. Una de ellas alcanzó a un grupo de personas reunidas cerca del llamado “matadero turco”, en la franja occidental de la ciudad. El Ejército de Israel justificó en un comunicado sus bombardeos sobre Gaza como una respuesta a lo que considera una violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás en el área de Beit Hanoun, en el extremo norte de la Franja. Según los militares israelíes, un grupo de combatientes de Hamás “aparentemente emergió de una infraestructura subterránea de la zona” y cruzó la línea amarilla, acordada bajo el alto el fuego para demarcar las áreas controladas por Israel y Hamás. “Cruzar la línea amarilla en las proximidades de las tropas del ejército israelí, estando armado, es una violación explícita del alto el fuego y demuestra cómo Hamás viola sistemáticamente el acuerdo con la intención de hacer daño a las tropas”, destacaron autoridades israelíes.

Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5.000 millones de dólares a “iniciativas humanitarias y de reconstrucción” en la devastada Gaza. Según Trump, el anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por el mandatario estadounidense, prevista para esta semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano.